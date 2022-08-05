Так, у Польщі подорожчала оплата за видачу або заміну посвідки на проживання (карти побиту), видачу польського проїзного документа для іноземця та польського посвідчення особи для іноземця. Про це повідомило Управління у справах іноземців.

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Актуальні тарифи за оформлення документів для іноземців у Польщі

Вартість збору за карту побиту – 100 злотих (раніше було 50 злотих).

– (раніше було 50 злотих). Польський проїзний документ для іноземця подорожчав до 350 злотих (раніше – 100 злотих).

подорожчав до (раніше – 100 злотих). Документ, який посвідчує особу іноземця – 100 злотих (раніше – 50 злотих).

(раніше – 50 злотих). За повторну видачу карти побиту доведеться заплатити 200 злотих, тоді як до 29 липня 2022 року ця вартість становила 100 злотих.

Важливо! Для тих, хто подав документи на отримання дозволу на проживання до 29 липня, ціна залишиться незмінною.

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