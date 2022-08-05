Так, в Польше подорожала оплата за выдачу или замену вида на жительство (карты побыту), выдачу польского проездного документа для иностранца и польского удостоверения личности для иностранца. Об этом сообщило Управление по делам иностранцев.

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Актуальные тарифы за оформление документов для иностранцев в Польше

Стоимость сбора за карту побыту – 100 злотых (ранее было 50 злотых).

Польский проездной документ для иностранца подорожал до 350 злотых (ранее – 100 злотых).

Документ, удостоверяющий личность иностранца – 100 злотых (ранее – 50 злотых).

За повторную выдачу карты побыту придется заплатить 200 злотых , в то время как к 29 июля 2022 года эта стоимость составляла 100 злотых.

Важно! Для тех, кто подал документы на получение вида на жительство до 29 июля, цена останется неизменной.