Так, в Польше подорожала оплата за выдачу или замену вида на жительство (карты побыту), выдачу польского проездного документа для иностранца и польского удостоверения личности для иностранца. Об этом сообщило Управление по делам иностранцев.
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Актуальные тарифы за оформление документов для иностранцев в Польше
- Стоимость сбора за карту побыту – 100 злотых (ранее было 50 злотых).
- Польский проездной документ для иностранца подорожал до 350 злотых (ранее – 100 злотых).
- Документ, удостоверяющий личность иностранца – 100 злотых (ранее – 50 злотых).
- За повторную выдачу карты побыту придется заплатить 200 злотых, в то время как к 29 июля 2022 года эта стоимость составляла 100 злотых.
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