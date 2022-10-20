Тема стоимости жизни за границей актуальна всегда, и мы уже рассказывали, во сколько обходится жизнь в Испании и с какими месячными расходами сталкиваются испанцы. Сегодня же попытаемся разобраться, сколько стоит переехать в эту теплую страну.

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У всех есть сбережения – у кого-то больше, у кого-то – меньше. Поэтому будет справедливо рассмотреть самые популярные способы иммиграции на разный кошелек.

8 вариантов иммиграции в Испанию на разный бюджет

Если у вас нет сбережений

Попытайтесь найти работу в Испании. Да, это довольно сложно. Но есть шанс трудоустроиться на сезонные работы, в строительной или IT сферах.

Оформите брак или сожительство. Немало случаев, когда парень или девушка нашли свою испанскую любовь в приложении или на сайте знакомств, и пара заключила полноценный брак или сожительство. Это даст вам возможность запросить гражданство Испании или получить вид на жительство с правом на работу на 5 лет.

Подайтесь на беженство или оформите временную защиту. Таким образом можно быстро легализоваться в Испании без затрат и запросить помощь от благотворительных организаций.

Если есть бюджет в 10 – 20 тысяч евро

Подайтесь на студенческую визу. Этот вид визы достаточно быстр и прост в оформлении. Преимущество ее в том, что вы можете подаваться на визу в Испании, приехав сюда с туристической целью. Документ позволяет вам не только учиться, но и работать в Испании до 30 часов в неделю.

Оседлость в Испании. Вам необходимо пробыть нелегально в стране 2 – 3 года и затем попытаться легализироваться с помощью работы. Проживать все это время нужно на собственные средства, поэтому этот вариант не бесплатный, как многие считают.

Если есть бюджет в 30 – 50 тысяч евро

Вид на постоянное проживание без права на работу. Хороший вариант для семей, у которых, помимо сбережений, есть пассивный доход. Уже через год эту резиденцию можно сменить на рабочую.

Стартап-виза. Этот вид вида на жительство позволяет перевезти всю семью или свою бизнес-команду, которые при этом получат рабочее разрешение. Но в таком случае важно предоставить продуманный бизнес-план, ведь ваша идея является главным капиталом.

Есть бюджет от 500 тысяч евро