Польща полегшила умови для українських водіїв: скільки можна їздити з простроченими правами

Влада Польщі дозволила водіям з України, які виїхали в сусідню країну на машині з українськими номерами, довше безперешкодно користуватися своїм авто. Крім цього, українцям необов'язково обмінювати посвідчення водія, термін дії якого закінчився.

Це стало можливим після ухвалення нових норм до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави". Тож відповідаємо детальніше на два найпоширеніші запитання серед водіїв з України, які зараз перебувають в Польщі.

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Чи можна їздити на автомобілі в Польщі, якщо минув термін дії українського посвідчення водія?

Відповідно до внесених змін (від 13 січня 2023 року) до Спецзакону про допомогу громадянам України, українське посвідчення водія вважається дійсним у Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін його дії закінчився.

Чи можна у Польщі користуватися авто на українських номерах довше як 6 місяців з моменту в'їзду?

Можна. Усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території цієї країни до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.