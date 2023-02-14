Це стало можливим після ухвалення нових норм до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави". Тож відповідаємо детальніше на два найпоширеніші запитання серед водіїв з України, які зараз перебувають в Польщі.

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Чи можна їздити на автомобілі в Польщі, якщо минув термін дії українського посвідчення водія?

Відповідно до внесених змін (від 13 січня 2023 року) до Спецзакону про допомогу громадянам України, українське посвідчення водія вважається дійсним у Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін його дії закінчився.

Чи можна у Польщі користуватися авто на українських номерах довше як 6 місяців з моменту в'їзду?

Можна. Усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні, можуть вільно пересуватися по території цієї країни до 31 грудня 2023 року без виїзду в Україну.