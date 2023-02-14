Это стало возможным при принятии новых норм к Закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства". Поэтому отвечаем более подробно на два наиболее распространенных вопроса среди водителей из Украины, которые сейчас находятся в Польше.

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Можно ли ездить на автомобиле в Польше, если истек срок действия украинского водительского удостоверения?

Согласно внесенным изменениям (от 13 января 2023 года) к Спецзакону о помощи гражданам Украины, украинское водительское удостоверение считается действительным в Польше до 31 декабря 2023 года, даже если срок его действия истек.

Можно ли в Польше пользоваться авто на украинских номерах дольше шести месяцев с момента въезда?

Можно. Все граждане, въехавшие на территорию Польши автомобилем на государственных регистрационных номерных знаках Украины и имеющие свидетельство о регистрации транспортного средства, выданные в Украине, могут свободно передвигаться по территории этой страны до 31 декабря 2023 без выезда в Украину.