Зразок заяви про призначення такої допомоги теж змінився. Що саме – читайте у матеріалі!

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28 квітня 2023 року міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський підписав постанову про зміну зразка заяви про призначення грошової компенсації за програмою "40+" за надання житла біженцям з України.

Власник або орендар житла, який надав притулок біженцям з України, має право на отримання державної компенсації по 40 злотих за кожен день проживання та харчування кожної прийнятої людини. Така компенсація виплачується максимум протягом 120 днів, – йдеться у повідомленні.

Новий зразок заяви почав діяти з 3 травня. Від попереднього він відрізняється тим, що до списку місяців, за які можна отримати компенсацію, додали травень, червень, липень та серпень 2023.

Суб'єкт звернення за виплатою компенсації зобов'язаний вказати в заяві те, що:

проживання та харчування для біженців з України надано власним коштом;

він раніше не отримував компенсації за людину, прийняту на проживання на зазначений період;

він не брав від біженців з України жодних додаткових оплат за період, охоплений заявою (зокрема за оренду житла).

Заявки подаються до гміни, яка має на їхній розгляд один місяць. Гміна може ухвалити рішення про призначення виплати лише після перевірки умов проживання і харчування прийнятих людей з України.

Новий зразок заяви / Фото dziennikustaw.gov.pl

Програмою "40+" можуть користуватись як польські родини, так і готелі та гуртожитки. За поселення матері з двома дітьми власник житла за умовами компенсації отримує 3 600 злотих на місяць.

На безплатне житло за цією програмою українські біженці мають право в перші 120 днів з дати прибуття до Польщі. Але власники житла обмежень не мають і можуть продовжувати приймати наступні родини з України. Нагадаємо, що є винятки з правила 120 днів отримання компенсації (особам з інвалідністю, вагітним жінкам, пенсіонерам, жінкам, які виховують дітей до 12-місячного віку).

Зверніть увагу: влада Польщі вирішила скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це внесе певні зміни. Зокрема, це означає, що візи та ППП (посвідку на постійне проживання) іноземців автоматично продовжуватись більше не будуть. Раніше після закінчення терміну їх автоматично поновлювали.