Образец заявления о назначении такой помощи тоже изменился. Что именно – читайте в материале!

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28 апреля 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявления о назначении денежной компенсации по программе "40+" за предоставление жилья беженцам из Украины.

Владелец или арендатор жилья, приютивший беженцев из Украины, имеет право на получение государственной компенсации по 40 злотых за каждый день проживания и питания каждого принятого человека. Такая компенсация выплачивается максимум в течение 120 дней,

– говорится в сообщении.