Скільки отримують домашні працівники в Італії у 2022 році

Італія залишається однією з найбільш популярних країн для трудової міграції. Тисячі наших співгромадян їдуть туди на заробітки, шукаючі роботу домашніх працівників.

У 2022 році зарплата домашніх працівників в Італії дещо підвищується, враховуючи збільшення вартості життя.

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В Італії заробітна плата залежить від рівня, вказаного у вашому робочому контракті. Тому, щоб отримувати заробітну плату згідно з законом, важливо щоб у контракті було правильно вказано ваш рівень.

Рівні домашніх працівників

Усі рівні діляться на звичайні та із позначкою "супер". Останнє зазвичай означає, працівників, які постійно живуть у будинку роботодавця. Рівень залежить від спеціалізації та обов'язків працівника.

Рівень А: прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники;

прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники; Рівень А супер: присутність у домі самодостатніх людей;

присутність у домі самодостатніх людей; Рівень B: різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі;

різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі; Рівень B супер: доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні;

доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні; Рівень C: персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів;

персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів; Рівень C супер: опікун, який асистує несамодостатнім людям;

опікун, який асистує несамодостатнім людям; Рівень D: професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном;

професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном; Рівень D супер: професійні сертифіковані опікуни, домоправителі, професійні няні і вихователі.

Які зарплати отримують домашні працівники у 2022 році

Законодавчо встановлено, що мінімальна зарплата домашніх працівників у 2022 році не повинна бути нижчою за такі:

Рівень А: 4,69 євро за годину, 645 євро на місяць;

4,69 євро за годину, 645 євро на місяць; Рівень А супер: 5,53 євро за годину роботи і 762,88 євро на місяць;

5,53 євро за годину роботи і 762,88 євро на місяць; Рівень B: 5,86 євро на годину і 821,56 євро на місяць;

5,86 євро на годину і 821,56 євро на місяць; Рівень B супер: 6,22 євро за годину та 880,24 євро на місяць;

6,22 євро за годину та 880,24 євро на місяць; Рівень C: 6,57 євро за годину роботи і 938,94 євро на місяць;

6,57 євро за годину роботи і 938,94 євро на місяць; Рівень C супер: 6,93 євро за годину обслуговування та 997,61 євро на місяць;

6,93 євро за годину обслуговування та 997,61 євро на місяць; Рівень D: 7,99 євро за годину роботи і 1 173,65 євро на місяць;

7,99 євро за годину роботи і 1 173,65 євро на місяць; Рівень D супер: 8,33 євро на годину і 1 232,33 євро на місяць.

Зауважимо, що в Італії також існує таке поняття як компенсація на харчування і проживання. Вона розраховується наступним чином:

1,96 євро на добу за сніданок та обід,

1,96 євро на добу за вечерю,

1,69 євро за проживання на добу.