В 2022 году зарплата домашних работников в Италии несколько повышается с учетом увеличения стоимости жизни.
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В Италии заработная плата зависит от уровня, указанного в вашем рабочем контракте. Поэтому, чтобы получать заработную плату по закону, важно, чтобы в контракте был правильно указан ваш уровень.
Уровни домашних работников
Все уровни делятся на обычные и с отметкой "супер". Последнее обычно означает работников, которые постоянно живут в доме работодателя. Уровень зависит от специализации и обязанностей работника.
- Уровень А: уборщицы, прачечные, помощники повара, няни, садоводы, общие рабочие;
- Уровень А супер: присутствие в доме самодостаточных людей;
- Уровень B: разнорабочий, сторож, садовник, квалифицированный рабочий в доме;
- Уровень B супер: сиделка, оказывающая помощь самодостаточным людям, няни;
- Уровень C: персонал кухни и питания в доме, за исключением профессиональных поваров;
- Уровень C супер: опекун, ассистирующий несамодостаточным людям;
- Уровень D: профессиональный повар, профессиональный садовник, ответственный за управление семейным имуществом;
- Уровень D супер: профессиональные сертифицированные опекуны, домоправители, профессиональные няни и воспитатели.
Какие зарплаты получают домашние работники в 2022 году
Законодательно установлено, что минимальная зарплата домашних работников в 2022 году не должна быть ниже:
- Уровень А: 4,69 евро в час, 645 евро в месяц;
- Уровень А супер: 5,53 евро в час работы и 762,88 евро в месяц;
- Уровень B: 5,86 евро в час и 821,56 евро в месяц;
- Уровень B супер: 6,22 евро в час и 880,24 евро в месяц;
- Уровень C: 6,57 евро в час работы и 938,94 евро в месяц;
- Уровень C супер: 6,93 евро в час обслуживания и 997,61 евро в месяц;
- Уровень D: 7,99 евро в час работы и 1 173,65 евро в месяц;
- Уровень D супер: 8,33 евро в час и 1232,33 евро в месяц.
Заметим, что в Италии также существует такое понятие как компенсация питания и проживания. Она рассчитывается следующим образом:
- 1,96 евро в сутки за завтрак и обед,
- 1,96 евро в сутки за ужин,
- 1,69 евро за проживание в день.