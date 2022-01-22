В 2022 году зарплата домашних работников в Италии несколько повышается с учетом увеличения стоимости жизни.

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В Италии заработная плата зависит от уровня, указанного в вашем рабочем контракте. Поэтому, чтобы получать заработную плату по закону, важно, чтобы в контракте был правильно указан ваш уровень.

Уровни домашних работников

Все уровни делятся на обычные и с отметкой "супер". Последнее обычно означает работников, которые постоянно живут в доме работодателя. Уровень зависит от специализации и обязанностей работника.

Уровень А: уборщицы, прачечные, помощники повара, няни, садоводы, общие рабочие;

уборщицы, прачечные, помощники повара, няни, садоводы, общие рабочие; Уровень А супер: присутствие в доме самодостаточных людей;

присутствие в доме самодостаточных людей; Уровень B: разнорабочий, сторож, садовник, квалифицированный рабочий в доме;

разнорабочий, сторож, садовник, квалифицированный рабочий в доме; Уровень B супер: сиделка, оказывающая помощь самодостаточным людям, няни;

сиделка, оказывающая помощь самодостаточным людям, няни; Уровень C: персонал кухни и питания в доме, за исключением профессиональных поваров;

персонал кухни и питания в доме, за исключением профессиональных поваров; Уровень C супер: опекун, ассистирующий несамодостаточным людям;

опекун, ассистирующий несамодостаточным людям; Уровень D: профессиональный повар, профессиональный садовник, ответственный за управление семейным имуществом;

профессиональный повар, профессиональный садовник, ответственный за управление семейным имуществом; Уровень D супер: профессиональные сертифицированные опекуны, домоправители, профессиональные няни и воспитатели.

Какие зарплаты получают домашние работники в 2022 году

Законодательно установлено, что минимальная зарплата домашних работников в 2022 году не должна быть ниже:

Уровень А: 4,69 евро в час, 645 евро в месяц;

4,69 евро в час, 645 евро в месяц; Уровень А супер: 5,53 евро в час работы и 762,88 евро в месяц;

5,53 евро в час работы и 762,88 евро в месяц; Уровень B: 5,86 евро в час и 821,56 евро в месяц;

5,86 евро в час и 821,56 евро в месяц; Уровень B супер: 6,22 евро в час и 880,24 евро в месяц;

6,22 евро в час и 880,24 евро в месяц; Уровень C: 6,57 евро в час работы и 938,94 евро в месяц;

6,57 евро в час работы и 938,94 евро в месяц; Уровень C супер: 6,93 евро в час обслуживания и 997,61 евро в месяц;

6,93 евро в час обслуживания и 997,61 евро в месяц; Уровень D: 7,99 евро в час работы и 1 173,65 евро в месяц;

7,99 евро в час работы и 1 173,65 евро в месяц; Уровень D супер: 8,33 евро в час и 1232,33 евро в месяц.

Заметим, что в Италии также существует такое понятие как компенсация питания и проживания. Она рассчитывается следующим образом:

1,96 евро в сутки за завтрак и обед,

1,96 евро в сутки за ужин,

1,69 евро за проживание в день.

Обратите внимание! Итальянское правительство отмечает, что обязательным требованием для всех, кто работает в секторе домашнего хозяйства, является наличие "зеленого паспорта". За нарушение этого условия работников могут уволить.