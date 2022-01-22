У 2022 році зарплата домашніх працівників в Італії дещо підвищується, враховуючи збільшення вартості життя.
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В Італії заробітна плата залежить від рівня, вказаного у вашому робочому контракті. Тому, щоб отримувати заробітну плату згідно з законом, важливо щоб у контракті було правильно вказано ваш рівень.
Рівні домашніх працівників
Усі рівні діляться на звичайні та із позначкою "супер". Останнє зазвичай означає, працівників, які постійно живуть у будинку роботодавця. Рівень залежить від спеціалізації та обов'язків працівника.
- Рівень А: прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники;
- Рівень А супер: присутність у домі самодостатніх людей;
- Рівень B: різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі;
- Рівень B супер: доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні;
- Рівень C: персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів;
- Рівень C супер: опікун, який асистує несамодостатнім людям;
- Рівень D: професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном;
- Рівень D супер: професійні сертифіковані опікуни, домоправителі, професійні няні і вихователі.
Які зарплати отримують домашні працівники у 2022 році
Законодавчо встановлено, що мінімальна зарплата домашніх працівників у 2022 році не повинна бути нижчою за такі:
- Рівень А: 4,69 євро за годину, 645 євро на місяць;
- Рівень А супер: 5,53 євро за годину роботи і 762,88 євро на місяць;
- Рівень B: 5,86 євро на годину і 821,56 євро на місяць;
- Рівень B супер: 6,22 євро за годину та 880,24 євро на місяць;
- Рівень C: 6,57 євро за годину роботи і 938,94 євро на місяць;
- Рівень C супер: 6,93 євро за годину обслуговування та 997,61 євро на місяць;
- Рівень D: 7,99 євро за годину роботи і 1 173,65 євро на місяць;
- Рівень D супер: 8,33 євро на годину і 1 232,33 євро на місяць.
Зауважимо, що в Італії також існує таке поняття як компенсація на харчування і проживання. Вона розраховується наступним чином:
- 1,96 євро на добу за сніданок та обід,
- 1,96 євро на добу за вечерю,
- 1,69 євро за проживання на добу.