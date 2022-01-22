У 2022 році зарплата домашніх працівників в Італії дещо підвищується, враховуючи збільшення вартості життя.

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В Італії заробітна плата залежить від рівня, вказаного у вашому робочому контракті. Тому, щоб отримувати заробітну плату згідно з законом, важливо щоб у контракті було правильно вказано ваш рівень.

Рівні домашніх працівників

Усі рівні діляться на звичайні та із позначкою "супер". Останнє зазвичай означає, працівників, які постійно живуть у будинку роботодавця. Рівень залежить від спеціалізації та обов'язків працівника.

Рівень А: прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники;

прибиральниці, пральні, помічники кухаря, няні, садівники, загальні робітники; Рівень А супер: присутність у домі самодостатніх людей;

присутність у домі самодостатніх людей; Рівень B: різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі;

різнороб, сторож, садівник, кваліфікований робітник в домі; Рівень B супер: доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні;

доглядальниця, яка надає допомогу самодостатнім людям, няні; Рівень C: персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів;

персонал кухні та харчування у домі, за винятком професійних кухарів; Рівень C супер: опікун, який асистує несамодостатнім людям;

опікун, який асистує несамодостатнім людям; Рівень D: професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном;

професійний кухар, професійний садівник, відповідальний за управління сімейним майном; Рівень D супер: професійні сертифіковані опікуни, домоправителі, професійні няні і вихователі.

Які зарплати отримують домашні працівники у 2022 році

Законодавчо встановлено, що мінімальна зарплата домашніх працівників у 2022 році не повинна бути нижчою за такі:

Рівень А: 4,69 євро за годину, 645 євро на місяць;

4,69 євро за годину, 645 євро на місяць; Рівень А супер: 5,53 євро за годину роботи і 762,88 євро на місяць;

5,53 євро за годину роботи і 762,88 євро на місяць; Рівень B: 5,86 євро на годину і 821,56 євро на місяць;

5,86 євро на годину і 821,56 євро на місяць; Рівень B супер: 6,22 євро за годину та 880,24 євро на місяць;

6,22 євро за годину та 880,24 євро на місяць; Рівень C: 6,57 євро за годину роботи і 938,94 євро на місяць;

6,57 євро за годину роботи і 938,94 євро на місяць; Рівень C супер: 6,93 євро за годину обслуговування та 997,61 євро на місяць;

6,93 євро за годину обслуговування та 997,61 євро на місяць; Рівень D: 7,99 євро за годину роботи і 1 173,65 євро на місяць;

7,99 євро за годину роботи і 1 173,65 євро на місяць; Рівень D супер: 8,33 євро на годину і 1 232,33 євро на місяць.

Зауважимо, що в Італії також існує таке поняття як компенсація на харчування і проживання. Вона розраховується наступним чином:

1,96 євро на добу за сніданок та обід,

1,96 євро на добу за вечерю,

1,69 євро за проживання на добу.

Зверніть увагу! Італійський уряд наголошує на тому, що обов'язковою вимогою для всіх, хто працює у секторі домашнього господарства, є наявність "зеленого паспорта". За порушення цієї умови працівників можуть звільнити.