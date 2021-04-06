Кількість осіб, які перетинали український кордон у перші три місяці 2021 року, зменшилася у порівнянні з минулим періодом. Також скоротилася кількість транспортних засобів, які за цей проміжок часу були зафіксовані на перетині державного кордону. Пропонуємо ознайомитися з точними цифрами.

Інформацію повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Дані про кількість людей і транспорту, які перетнули український кордон, охоплюють пункти пропуску з країнами ЄС, Білоруссю (в межах Волинської області) та Молдовою (в межах Чернівецької області).

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Кількість осіб

За перший квартал 2021 року державний кордон в пунктах пропуску Західного регіонального управління перетнули 3 мільйони 140 тисяч осіб. За аналогічний період 2020 року державний кордон у зазначених пунктах пропуску перетнули 7 мільйонів 970 тисяч осіб. Тобто, кількість тих, хто покидав межі країни, зменшилася у 2,5 раза.

У першому кварталі 2021 року державний кордон перетнули 3 мільйони 140 тисяч осіб / Фото inPoland

Кількість транспортних засобів

За перших три місяці 2021 року державний кордон України перетнули 1 мільйон 139 тисяч транспортних засобів. За аналогічний період 2020 року кількість таких транспортних засобів дорівнювала 1,91 мільйона одиниць. Отже, інтенсивність транспортного потоку зменшилася майже у 1,7 раза.

У першому кварталі 2021 року державний кордон перетнули 1 мільйон 139 тисяч транспортних засобів | Фото Depositphotos

Окрім того, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України зазначили, що за показниками минулого тижня середньодобовий потік через державний кордон становить близько 31 тисячу осіб і понад 11 тисяч одиниць транспорту.