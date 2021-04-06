Количество лиц, которые пересекали украинскую границу в первые три месяца 2021 года, уменьшилось по сравнению с прошлым периодом. Также сократилось количество транспортных средств, которые за этот промежуток времени были зафиксированы на пересечении государственной границы. Предлагаем ознакомиться с точными цифрами.

Информацию сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины . Данные о количестве людей и транспорта, которые пересекли украинскую границу, охватывают пункты пропуска со странами ЕС, Беларусью (в пределах Волынской области) и Молдовой (в пределах Черновицкой области).

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Количество человек

За первый квартал 2021 года государственную границу в пунктах пропуска Западного регионального управления пересекли 3 миллиона 140 тысяч человек . За аналогичный период 2020 года государственную границу в указанных пунктах пропуска пересекли 7 миллионов 970 тысяч человек . То есть, количество тех, кто покидал пределы страны, уменьшилось в 2,5 раза .

В первом квартале 2021 года государственную границу пересекли 3 миллиона 140 тысяч человек / Фото inPoland

Количество транспортных средств

За первые три месяца 2021 года государственную границу Украины пересекли 1 миллион 139 тысяч транспортных средств . За аналогичный период 2020 года количество таких транспортных средств равнялась 1,91 миллиона единиц . Следовательно, интенсивность транспортного потока уменьшилась почти в 1,7 раза .

В первом квартале 2021 года государственную границу пересекли 1 миллион 139 тысяч транспортных средств | фото Depositphotos