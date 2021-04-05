Аналітичний центр Gremi Personal у 2021 році вдруге провів соціологічне опитування українських заробітчан у Польщі. Попереднього разу таку ж дослідницьку роботу Gremi Personal здійснив у лютому 2020 року. Порівняння даних цьогорічного і попереднього опитувань свідчить про те, що серед української молоді зростає кількість охочих іммігрувати до іншої країни.

Українські заробітчани висловлюють бажання залишитися у Польщі назавжди або виїхати до більш перспективної для них країни. Пропонуємо ознайомитися з цифрами, представленими у вищезгаданому опитуванні.

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Хто виїжджає і куди

Українці здебільшого виїжджають до Польщі. На це впливають: близька відстань до країни, стабільна економічна ситуація в Польщі, а також те, що тут легше отримати робочу візу та дозвіл на тимчасовий побут, ніж в інших європейських країнах.

Найчастіше Україну покидають молоді особи до 39 років. 47,8 відсотка тих, хто оселяється в Польщі, мають професійну освіту. 28,4 відсотка людей встигли здобути в Україні вищу освіту.

Причини

Аналітичний центр Gremi Personal цьогоріч також розпитував українських заробітчан про причини зміни країни проживання. Наводимо результати опитування у порядку спадання:

відсутність роботи ( 70,9 відсотка опитаних)

опитаних) нестабільна економічна ситуація ( 49 відсотків )

) відсутність перспектив ( 23,2 відсотка )

) політична нестабільність ( 22,8 відсотка )

) корупція ( 14 відсотків )

) війна на Сході України ( 7,2 відсотка )

) втрата бізнесу ( 4,1 відсотка )

) рівень злочинності ( 1,2 відсотка )

) недосконала медична система (3,1 відсотка)

Отже, насамперед українців до імміграції спонукає бажання отримати роботу та відчувати впевненість у майбутньому.

Все більше українських заробітчан висловлюють небажання повертатися на Батьківщину / Фото Unsplash

Порівняння результатів двох опитувань

35,1 відсотка опитаних українських громадян висловили небажання повертатися в Україну. Минулого року таку відповідь дали на 5 відсотків менше людей.

51,7 відсотка респондентів планують переселити свою сім'ю до Польщі або вже це зробили. У 2020 році цей показник був на 10 відсотків нижчим.

Майже 40 відсотків заробітчан заявили про намір розпочати у Польщі бізнес. У попередньому році таке бажання було у 25 відсотків українців.

55,5 відсотків опитаних мають на меті придбати у Польщі нерухомість. Минулого разу 34 відсотки людей зізналися у таких планах.

Окрім того, 46,4 відсотка українців готові розглянути різні варіанти інтеграції в польське суспільство заради того, щоб залишитися жити в Польщі.

51,7 відсотка українських заробітчан мають намір оселитися в Польщі з сім'єю / Фото Unsplash

Незадоволені життям у Польщі

Кількість незадоволених зміною країни, відповідно, теж суттєво зменшується. У 2021 році 18,6 відсотка українських заробітчан висловилися про незадоволеність ставленням поляків до українських працівників. З них 2 відсотки щодня відчувають дискримінаційні настрої (минулого року таких було аж 26 відсотків).

Відсоток незадоволених життям у Польщі українців зменшується / Фото Unsplash