Кількість населення Німеччини сягнула нового рекорду: яку цифру зафіксували

Німеччина пережила значне зростання чисельності населення. Позначка досягнула 84,7 мільйона у 2023 році.

Цей приріст, що склав 300 тисяч осіб, в першу чергу був зумовлений чистою міграцією, яка ефективно компенсувала виклики, пов'язані зі зниженням народжуваності та старінням суспільства. Про це повідомило в четвер німецьке статистичне відомство.

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Кількість населення Німеччини сягнула нового рекорду

Зростання відповідало середнім показникам, що спостерігалися в період з 2012 по 2021 рік. Але це число виявилось значно меншим, ніж у 2022 році, коли сотні тисяч українських біженців прибули до Німеччини в пошуках притулку.

Статистичне управління оцінює чисту міграцію до Німеччини на рівні від 680 тисяч до 710 тисяч осіб у 2023 році. Це менше, ніж у 2015 році, коли війна на Близькому Сході призвела до зростання показника до 1,14 мільйона. У 2022 році на тлі російсько-української війни цей показник сягнув 1,46 мільйона.

Як і в усі роки після об'єднання Німеччини, баланс народжуваності та смертності у 2023 році був негативним, оскільки людей померло більше, ніж народилося. Різниця між народжуваністю і смертністю становить не менше 320 тисяч,

– йдеться у повідомленні.

Міграція є ключовою темою в Німеччині, де уряд посилив прикордонний контроль і пообіцяв прискорити депортацію, а також задовольнити потребу в іноземних працівниках за допомогою реформ, що полегшують доступ до громадянства.

Кількість населення Німеччини сягнула нового рекорду / Фото Unsplash

Яка кількість населення була раніше?

Населення Німеччини на кінець 2022 року становило щонайменше 84,3 мільйона мешканців, що на той момент стало рекордним показником з початку спостережень у 1950-му.

Загалом же зараз населення Німеччини в середньому старіше, ніж було 70 років тому.

Зміни для українців в Німеччині у 2024 році

За даними ООН, у Німеччині перебуває понад мільйон українців. Практично усі вони отримали статус тимчасового захисту, який країна автоматично подовжила до березня 2025 року.

Очевидно, що Німеччина зацікавлена у швидкій інтеграції переселенців з України. Зокрема, цьогоріч уряд ініціював полегшену процедуру працевлаштування, а також анонсував декілька змін, щодо соціальної допомоги. Закордон 24 розповідає про найважливіші із нововведень у 2024 році.