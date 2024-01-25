Этот прирост, составивший 300 тысяч человек, в первую очередь был обусловлен чистой миграцией, которая эффективно компенсировала вызовы, связанные со снижением рождаемости и старением общества. Об этом сообщило в четверг немецкое статистическое ведомство.

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Численность населения Германии достигла нового рекорда

Рост соответствовал средним показателям, наблюдавшимся в период с 2012 по 2021 год. Но это число оказалось значительно меньшим, чем в 2022 году, когда сотни тысяч украинских беженцев прибыли в Германию в поисках убежища.

Статистическое управление оценивает чистую миграцию в Германию на уровне от 680 тысяч до 710 тысяч человек в 2023 году. Это меньше, чем в 2015 году, когда война на Ближнем Востоке привела к росту показателя до 1,14 миллиона. В 2022 году на фоне российско-украинской войны этот показатель достиг 1,46 миллиона.

Как и во все годы после объединения Германии, баланс рождаемости и смертности в 2023 году был отрицательным, поскольку людей умерло больше, чем родилось. Разница между рождаемостью и смертностью составляет не менее 320 тысяч,

– говорится в сообщении.

Миграция является ключевой темой в Германии, где правительство усилило пограничный контроль и пообещало ускорить депортацию, а также удовлетворить потребность в иностранных работниках с помощью реформ, облегчающих доступ к гражданству.

Количество населения Германии достигло нового рекорда / Фото Unsplash

Какое количество населения было раньше?

Население Германии на конец 2022 года составило не менее 84,3 миллиона жителей, что на тот момент стало рекордным показателем с начала наблюдений в 1950-м.

В целом же сейчас население Германии в среднем старше, чем было 70 лет назад.

Изменения для украинцев в Германии в 2024 году

По данным ООН, в Германии находится более миллиона украинцев. Практически все они получили статус временной защиты, который страна автоматически продлила до марта 2025 года.

Очевидно, что Германия заинтересована в быстрой интеграции переселенцев из Украины. В частности, этом году правительство инициировало облегченную процедуру трудоустройства, а также анонсировал несколько изменений, по социальной помощи. Закордон 24 рассказывает о важнейших из нововведений в 2024 году.