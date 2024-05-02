Щоб не втратити певні можливості: на який період українським біженцям можна виїжджати із Чехії

Тимчасовий захист у Чеській Республіці не накладає обмежень на виїзд українців за межі країни. З усім тим, тривалі періоди відсутності можуть мати наслідки для певних аспектів їхнього перебування в Чехії.

На скільки можна виїхати з Чехії з тимчасовим захистом?

Як пояснюють у чеському МВС "Naši Ukrajinci", тимчасовий захист не скасовується, якщо людина виїжджає з країни.

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Метою тимчасового захисту є надати вам безпечний притулок на території Чеської Республіки, але довгострокові подорожі можуть вплинути на інші сфери вашого перебування в країні,

– попереджають в МВС Чехії.

Особи з тимчасовим захистом ризикують втратити право на державне гуманітарне житло, якщо вони виїжджають на період, що перевищує 10 днів, не повідомивши про це свого житлового провайдера.

Отримання гуманітарної допомоги або доступність місця у школі, яку відвідує дитина, також пов'язані із перебуванням біженця у Чехії.

Як щодо виїзду в інші країни?

Водночас, відповідно до чеських правил тимчасового захисту, особам дозволено перебувати в інших країнах Шенгенської зони до 90 днів протягом 180-денного періоду. Важливо зазначити, що дія тимчасового захисту припиняється, якщо особа отримує тимчасовий або міжнародний захист, або візу на перебування в іншій країні на термін, що перевищує 90 днів.

Винятком є деякі візи:

канадські візи W1, які було видано до 10 лютого 2023 року;

канадські візи V1;

візи США - Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' візи Великобританії терміном до 6 місяців.

Для того, щоб подорожувати за кордон, необхідно мати дійсний закордонний паспорт та всі необхідні візи. Міністерство внутрішніх справ рекомендує громадянам при перетині зовнішнього кордону Шенгенської зони, наприклад, при в'їзді в Україну, мати при собі дійсну тимчасову захисну візову наклейку з багаторазовими в'їздами. Наполегливо рекомендують не виїжджати за межі Шенгенської зони без цієї наклейки.

Зауважимо, щоб допомогти українцям у Чехії продовжили термін тимчасового захисту до 2025 року. Тепер у чеському МВС пропонують зміни до закону Lex Ukrajina, що вплине на поточний статус українців. Що варто знати про зміни – у матеріалі за посиланням.