На сколько можно выехать из Чехии с временной защитой

Как объясняют в чешском МВД "Naši Ukrajinci", временная защита не отменяется, если человек выезжает из страны.

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Целью временной защиты является предоставить вам безопасное убежище на территории Чешской Республики, но долгосрочные путешествия могут повлиять на другие сферы вашего пребывания в стране,

– предупреждают в МВД Чехии.

Лица с временной защитой рискуют потерять право на государственное гуманитарное жилье, если они выезжают на период, превышающий 10 дней, не уведомив об этом своего жилищного провайдера.

Получение гуманитарной помощи или доступность места в школе, которую посещает ребенок, также связаны с пребыванием беженца в Чехии.

Как насчет выезда в другие страны?

В то же время, соответствии с чешскими правилами временной защиты, лицам разрешено находиться в других странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода. Важно отметить, что действие временной защиты прекращается, если лицо получает временную или международную защиту, или визу на пребывание в другой стране на срок, превышающий 90 дней.

Исключением являются некоторые визы:

канадские визы W1, которые были выданы до 10 февраля 2023 года;

канадские визы V1;

визы США - Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

''Visitor'' визы Великобритании сроком до 6 месяцев.

Для того чтобы путешествовать за границу, необходимо иметь действительный загранпаспорт и все необходимые визы. Министерство внутренних дел рекомендует гражданам при пересечении внешней границы Шенгенской зоны, например, при въезде в Украину, иметь при себе действительную временную защитную визовую наклейку с многократными въездами. Настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы Шенгенской зоны без этой наклейки.

Заметим, чтобы помочь украинцам в Чехии продлили срок временной защиты до 2025 года. Теперь в чешском МВД предлагают изменения в закон Lex Ukrajina, что повлияет на текущий статус украинцев. Что стоит знать об изменениях – в материале по ссылке.