Так, згідно з останнім переписом населення у 2021 році, у Польщі проживає 38 036 118 осіб. За останніх 10 років населення країни скоротилося приблизно на 1,2%, а це – 476 тисяч осіб. Крім цього, свіжі дані показують, що польське суспільство старіє.

Читайте також Паспортний сервіс у Варшаві: які послуги доступні для українців – актуальні ціни

Перепис населення Польщі у цифрах

За десять років населення Польщі скоротилося на 475 706 осіб та становить 38 036 118 осіб.

Жінок у Польщі на 1,2 мільйона більше, ніж чоловіків. У відсотках – 51,7% проти 48,3%.

У містах мешкає 59,8% населення.

Сільську місцевість населяє 40,2%.

Найбільш заселене воєводство – Мазовецьке. Тут проживає 5,5 мільйона осіб або 14,5% усіх жителів Польщі.

Найменше людей — в Опольському (954 тисяч) та Любуському (991 тисяч) воєводствах.

Дані про структуру населення за віковими групами несприятливі. За 10 років відсоток населення у перед працездатному віці знизився з 18,7% у 2011 році до 18,2% у 2021 році, а також у працездатному віці – з 64,4% до 60%. Натомість помітно зросла частка населення непрацездатного віку – з 16,9% до 21,8%.

Це означає, що за десятиліття додалося понад 1,8 мільйона осіб у віковій групі 60/65 і більше. Тобто більше, ніж кожен п’ятий житель Польщі має за 60 років.