Так, согласно последней переписи населения в 2021 году, в Польше проживает 38 036 118 человек . За последние 10 лет население страны сократилось примерно на 1,2%, а это – 476 тысяч человек. Кроме того, свежие данные показывают, что польское общество стареет.

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Перепись населения в цифрах

За десять лет население Польши сократилось на 475 706 человек и составило 38 036 118 человек.

Женщин в Польше на 1,2 миллиона больше мужчин. В процентах – 51,7% против 48,3%.

В городах проживает 59,8% населения.

Сельскую местность населяет 40,2%.

Наиболее заселенное воеводство – Мазовецкое. Здесь проживают 5,5 миллиона человек или 14,5% всех жителей Польши.

Меньше всего людей — в Опольском (954 тысячи) и Любушском (991 тысячи) воеводствах.

Данные о структуре населения по возрастным группам неблагоприятны. За 10 лет процент населения в пред трудоспособном возрасте снизился с 18,7% в 2011 году до 18,2% в 2021 году, а также в трудоспособном возрасте – с 64,4% до 60%. Заметно возросла доля населения нетрудоспособного возраста – с 16,9% до 21,8%.