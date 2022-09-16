Нова пошта знизила ціни на відправлення посилки до Польщі в 2,5 раза: названі тарифи

Тепер українці зможуть надсилати посилки за кордон значно вигідніше. Поштовий оператор Нова пошта знизив тарифи на відправлення до Польщі.

Так, Нова пошта знизила вдвічі, а то й втричі вартість міжнародних посилок. Йдеться про доставку з України до сусідньої Польщі.

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Нові тарифи від Нової пошти на відправлення посилок до Польщі

посилка до 2 кілограми – 250 гривень (замість 600 гривень);

до 10 кілограмів – 325 гривень (замість 900 гривень);

до 30 кілограмів – 400 гривень (замість 1500 гривень).

Як оформити відправлення посилки з України до Польщі

Принесіть незапаковану посилку до будь-якого відділення Нової пошти; Назвіть країну призначення Польщу та оберіть тип доставки – до поштомата або кур'єром; Вкажіть дані одержувача у Польщі (ПІБ, польський номер телефону одержувача та його електронну пошту); Вкажіть номер поштомата, куди має бути доставлена ​​посилка. Щоб знайти потрібен поштомат та його адресу, скористайтеся пошуком на гугл картах та ввести "inpost paczkomaty" – https://www.google.com.ua/maps Якщо доставка кур'єром – назвіть повну адресу одержувача (індекс, назву міста, назву вулиці та номер будинку, номер квартири). Оплатіть послугу.

Відправляти можна лише вживані особисті речі, без цінників та бірок. Це може бути одяг, спортивні товари, дрібна техніка тощо.

За новими тарифами можна відправити посилку до поштоматп в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості,

– зазначають у Новій пошті.