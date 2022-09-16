Так, Новая почта снизила вдвое, а то и втрое стоимость международных посылок. Речь идет о доставке из Украины в соседнюю Польшу.

И еще 7 самых интересных мест Варшавы, которые должен увидеть каждый турист

Новые тарифы от Новой почты на отправку посылок в Польшу

посылка до 2 килограмма – 250 гривен (вместо 600 гривен);

до 10 килограмм – 325 гривен (вместо 900 гривен);

до 30 килограмм – 400 гривен (вместо 1500 гривен).

Примите во внимание! Отправлять можно только подержанные личные вещи, без ценников и бирок. Это могут быть одежда, спортивные товары, мелкая техника и т.д.

Как оформить отправку посылки из Украины в Польшу

Принесите не запакованную посылку в любое отделение Новой почты; Назовите страну назначения Польшу и выберите тип доставки – к почтамату или курьером; Укажите данные получателя в Польше (ФИО, польский номер телефона получателя и его электронная почта); Укажите номер почтомата, куда должна быть доставлена ​​посылка. Чтобы найти нужный почтомат и его адрес, воспользуйтесь поиском на гугл картах и ​​ввести "inpost paczkomaty" – https://www.google.com.ua/maps Если доставка курьером – назовите полный адрес получателя (индекс, название города, улицы и номер дома, номер квартиры). Оплатите услугу.