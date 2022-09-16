Так, Нова пошта знизила вдвічі, а то й втричі вартість міжнародних посилок. Йдеться про доставку з України до сусідньої Польщі.
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Нові тарифи від Нової пошти на відправлення посилок до Польщі
- посилка до 2 кілограми – 250 гривень (замість 600 гривень);
- до 10 кілограмів – 325 гривень (замість 900 гривень);
- до 30 кілограмів – 400 гривень (замість 1500 гривень).
Як оформити відправлення посилки з України до Польщі
- Принесіть незапаковану посилку до будь-якого відділення Нової пошти;
- Назвіть країну призначення Польщу та оберіть тип доставки – до поштомата або кур'єром;
- Вкажіть дані одержувача у Польщі (ПІБ, польський номер телефону одержувача та його електронну пошту);
- Вкажіть номер поштомата, куди має бути доставлена посилка. Щоб знайти потрібен поштомат та його адресу, скористайтеся пошуком на гугл картах та ввести "inpost paczkomaty" – https://www.google.com.ua/maps
- Якщо доставка кур'єром – назвіть повну адресу одержувача (індекс, назву міста, назву вулиці та номер будинку, номер квартири).
- Оплатіть послугу.
За новими тарифами можна відправити посилку до поштоматп в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості,
– зазначають у Новій пошті.