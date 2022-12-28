Так, український поштовий оператор Укрпошта у співпраці з національною Поштою Польщі (Poczta Polska) продовжує працювати над покращенням умов для клієнтів. І з 1 січня 2023 року пересилання EMS-посилок українцям обійдеться на 75% дешевше.

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Скільки коштуватиме відправлення EMS-посилок з України до Польщі

EMS-відправлення вагою до 1 кілограма коштуватиме всього 6 доларів;

коштуватиме всього Посилка до 10 кілограмів – близько 8,85 долара;

– близько Відправлення до 20 кілограмів – до 12,5 долара.

Нові тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів, незалежно від того, чи ви пересилайте посилки рідним та друзям з особистими речами, чи продаєте товари покупцям у Польщі.

Тісна співпраця, яка склалася між Укрпоштою та Poczta Polska, є прикладом не лише синергії двох поштових операторів на міжнародному рівні, а й наочним фактом підтримки наших співгромадян, які зараз перебувають за кордоном, а також українських підприємців, які продають свої товари по всьому світу, зокрема і в Польщі. Завдяки двосторонньому перегляду тарифів, ми зробили доставку відправлень з та до Польщі дуже вигідною. Це вже оцінили поляки та українці, які зараз там проживають і які за перші два місяці з початку дії нових тарифів надіслали до України 150 тонн посилок,

– сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

Де можна оформити відправлення

У відділеннях Укрпошти;

В особистому онлайн-кабінеті на сайті;

За допомогою мобільного застосунку Укрпошти.

Посилки, що оформлені через додаток Укрпошти, будуть мати додаткову знижку у 3%. Розрахувати точну вартість можна за посиланням. Терміни доставки EMS-посилок з України до Польщі становить 7 – 14 днів.

Нагадаємо, Укрпошта й Poczta Polska підписали 16 серпня двосторонній меморандум, в рамках якого спростили логістику та знизили вартість відправлень з України до Польщі і в зворотному напрямку.