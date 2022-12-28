Так, украинский почтовый оператор Укрпочта в сотрудничестве с национальной Почтой Польши (Poczta Polska) продолжает работать над улучшением условий для клиентов. И с 1 января 2023 года пересылка EMS-посылок украинцам обойдется на 75% дешевле.
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Сколько будет стоить отправка EMS-посылок из Украины в Польшу
- EMS-отправка весом до 1 килограмма будет стоить всего 6 долларов;
- Посылка до 10 килограммов – около 8,85 доллара;
- Отправка до 20 килограммов – до 12,5 доллара.
Новые тарифы будут едиными как для розничных, так и для корпоративных клиентов, независимо от того, пересылайте ли вы посылки родным и друзьям с личными вещами, или продаете товары покупателям в Польше.
Тесное сотрудничество, сложившееся между Укрпочтой и Poczta Polska, является примером не только синергии двух почтовых операторов на международном уровне, но и наглядным фактом поддержки наших сограждан, находящихся сейчас за рубежом, а также украинских предпринимателей, продающих свои товары по всему миру, в том числе и в Польше. Благодаря двустороннему пересмотру тарифов, мы сделали доставку отправлений из и в Польшу очень выгодной. Это уже оценили поляки и украинцы, которые сейчас там проживают и которые за первые два месяца с начала действия новых тарифов отправили в Украину 150 тонн посылок.
– сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский
Где можно оформить отправку
- В отделениях Укрпочты;
- В личном онлайн-кабинете на сайте;
- С помощью мобильного приложения Укрпочты.
Посылки, оформленные через приложение Укрпочты, будут иметь дополнительную скидку в 3%. Рассчитать точную стоимость можно по ссылке. Сроки доставки EMS-посылок из Украины в Польшу составляет 7 – 14 дней.
Напомним, Укрпочта и Poczta Polska подписали 16 августа двусторонний меморандум, в рамках которого упростили логистику и снизили стоимость отправлений из Украины в Польшу и обратно.