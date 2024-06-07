У яких містах ЄС – найдорожча оренда: рейтинг, який неабияк дивує
Джерело:Housing Anywhere
Орендувати квартири на території країн ЄС стає все дорожче. Упродовж року ціни зробили колосальний стрибок: на 9,6%.
Наразі у більшості європейських столиць – дефіцит нерухомості. Зокрема, найбільше страждають студенти, які не можуть орендувати помешкання й повертаються жити у рідні оселі.
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Цікаво, що однокімнатні квартири та квартири студії дорожчали по-різному.
Однокімнатні квартири найбільше подорожчали у:
- Будапешті (42,9%);
- Гаазі (27,8%);
- Утрехті (25,8%).
Студії – у таких містах:
- Лісабон (70,3%);
- Флоренція (33,3%);
- Гамбург (27,4%).
У яких містах – найдорожча оренда
Лідером за найдорожчою нерухомістю став Лісабон. На другому місці – Амстердам. Загалом рейтинг виглядає так:
- Лісабон – 2500 євро;
- Амстердам – 2300 євро;
- Утрехт – 1950 євро;
- Париж – 1802 євро;
- Мюнхен – 1755 євро;
- Мілан – 1750 євро;
- Берлін – 1748 євро;
- Гаага – 1725 євро;
- Флоренція – 1700 євро;
- Роттердам – 1655 євро.
Оренда нерухомісті у Києві також дорожчає
Українська столиця також не відстає у плані зростання цін на оренду. Зокрема, мовиться про період весни –літа 2024 року. Експерти зауважують, що причиною цього стала внутрішня міграція.
Загалом ціна зросла на 15 – 20%. Водночас квартири орендують зі швидкістю світла. Особливо мовиться про бюджетніші позиції.