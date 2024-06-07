Сейчас в большинстве европейских столиц – дефицит недвижимости. В частности, больше всего страдают студенты, которые не могут арендовать жилье и возвращаются жить в родные дома.

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Интересно, что однокомнатные квартиры и квартиры студии дорожали по-разному.



Однокомнатные квартиры больше всего подорожали в:

Будапеште (42,9%);

Гааге (27,8%);

Утрехте (25,8%).

Студии – в таких городах:

Лиссабон (70,3%);

Флоренция (33,3%);

Гамбург (27,4%).

В каких городах – самая дорогая аренда

Лидером по самой дорогой недвижимости стал Лиссабон. На втором месте – Амстердам. В целом рейтинг выглядит так:

Лиссабон – 2500 евро;

Амстердам – 2300 евро;

Утрехт – 1950 евро;

Париж – 1802 евро;

Мюнхен – 1755 евро;

Милан – 1750 евро;

Берлин – 1748 евро;

Гаага – 1725 евро;

Флоренция – 1700 евро;

Роттердам – 1655 евро.

Аренда недвижимости в Киеве также дорожает

Украинская столица также не отстает в плане роста цен на аренду. В частности, говорится о периоде весны – лета 2024 года. Эксперты отмечают, что причиной этого стала внутренняя миграция.

В целом цена выросла на 15 – 20%. В то же время квартиры арендуют со скоростью света. Особенно говорится о более бюджетных позициях.