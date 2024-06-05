Раніше в країну можна було приїхати за туристичною візою, знайти роботу та отримати ПМЖ. Але тепер так не вийде.

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У Португалії посилюють правила отримання ПМЖ

З огляду на заплановані нові вимоги, більшість іноземців, які хочуть працювати в країні, повинні будуть подати заяву на робочу візу в португальському консульстві до прибуття. Про це заявив міністр президента Антоніо Лейтао Амаро.

Португалії потрібна регульована імміграція. Правила без нагляду – це шлях до підвішеного стану та зневаги, в якому живуть багато іммігрантів,

– сказав він.

Згідно зі зібраними урядом даними, кількість іноземних мешканців Португалії зросла на 33% до рекордного мільйона осіб у 2023 році, що становить близько 10% від загального населення країни.

Що ще нового запровадила Португалія?

Також нагадаємо, що правоцентристський уряд меншини в Португалії планує посилити прикордонний контроль, створити спеціальну групу для розгляду понад 400 000 заявок на візу та інвестувати в центри, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби мігрантів, які живуть у важких умовах. Португалія посилить візові правила у відповідь на рекордну імміграцію.

Крім того, країна також скасувала програму видачі "золотих віз" у 2023 році.