Згідно з даними Кадрової служби агентства зайнятості, менші витрати іноземців спричинені не лише пандемією. Безліч працівників з України починають частіше виїжджати до інших країн, зокрема у Німеччину, Чехію та Словаччину, де і залишають свої зароблені гроші.

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Витрати українців у Польщі

У першій половині 2021 року іноземці у Польщі витратили загалом 9,3 мільярда злотих (близько 63,2 мільярда гривень) на товари та послуги. Це на 20% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Лише у другому кварталі 2021 року іноземці залишили 5,3 мільярда злотих на території Польщі. Це на 60% більше, ніж у другому кварталі 2020 року, коли відбулось загострення карантину, але вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

З 5,3 мільярда злотих, витрачених іноземцями у другому кварталі цього року, найбільше грошей надійшло від мігрантів та мандрівників, котрі потрапили у Польщу через кордони таких країн:

Німеччина – 2,8 мільярда злотих. Чехія – 637 мільйонів злотих. Україна – 602 мільйони злотих.

Отже, українці у Польщі протягом другого кварталу 2021 року витратили загалом 602 мільйони злотих – близько 4,1 мільярда гривень.

Нагадаємо, що за різними підрахунками у Польщі зараз перебуває близько 1,5 мільйона українців.