Согласно данным Кадровой службы агентства занятости, меньшие затраты иностранцев вызваны не только пандемией. Множество работников из Украины начинают чаще выезжать в другие страны, в частности в Германию, Чехию и Словакию, где и оставляют свои заработанные деньги.

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Расходы украинцев в Польше

В первой половине 2021 года иностранцы в Польше потратили всего 9,3 миллиарда злотых (около 63,2 миллиарда гривен) на товары и услуги. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Только во втором квартале 2021 года иностранцы оставили 5,3 миллиарда злотых на территории Польши. Это на 60% больше, чем во втором квартале 2020 года, когда произошло обострение карантина, но вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

С 5,3 миллиарда злотых, потраченных иностранцами во втором квартале этого года, больше всего денег поступило от мигрантов и путешественников, которые попали в Польшу через границы таких стран:

Германия – 2,8 миллиарда злотых. Чехия – 637 миллионов злотых. Украина – 602 миллиона злотых.

Итак, украинцы в Польше в течение второго квартала 2021 года потратили в общем 602 миллиона злотых – около 4,1 миллиарда гривен.

Напомним, что по разным подсчетам в Польше сейчас пребывает около 1,5 миллиона украинцев.