У Туреччині в середньому на одну жінку припадає дві дитини. За результатами опитування, більшість респондентів відповіли, що не рахують витрачені на малюка кошти або що це нереально порахувати. Деякі опитані відповіли, що 2 000 лір і більше.

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Скільки коштує виховати дитину у Туреччині

У державному пологовому будинку в Туреччині пологи природним шляхом безкоштовні. Але у приватній клініці послуга коштує від 6 000 лір до 18 000 лір, залежно від того, народжуватиме жінка у природний спосіб чи за допомогою кесаревого розтину.

Ліжечко, сповивальний столик, стілець для годування будуть коштувати від 3 000 до 10 000 лір. Недешевими є візочки та автокрісла. Їхня вартість коливається у діапазоні від 3 000 до 10 000 лір.

Місяць відвідування державного дитячого садочка обійдеться у 65-100 лір без харчування та 190-250 лір з харчуванням (вартість залежить від вікової групи).

У приватному садочку доведеться заплатити за рік від 9 000 до 30 000 лір.

Навчання в державній школі безплатне. Але є благодійні внески при вступі (близько 200 лір). Окремо потрібно платити за харчування та транспорт.

Приватні школи потребують від 7 000 лір за початкове навчання, середня школа – від 16 000 лір, ліцей – від 20 000 тисяч до 65 000 лір.

Звісно, встановити точну суму, яка буде необхідною для виховання дитини, нереально. Все залежить від обставин та розставлених пріоритетів. Висновок: дитина – це велика відповідальність, зокрема й фінансова.

Одна турецька ліра – це близько 3,15 української гривні.

Турецькі батьки витрачають в місяць на дитину 2 000 лір і більше / Фото Unsplash