В Турции в среднем на одну женщину приходится два ребенка. По результатам опроса, большинство респондентов ответили, что не считают потраченные на малыша средства или что это нереально посчитать. Некоторые опрошенные ответили, что 2 000 лир и больше. 

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Сколько стоит воспитать ребенка в Турции

В государственном роддоме в Турции роды естественным путем бесплатные. Но в частной клинике услуга стоит от 6 000 лир до 18 000 лир, в зависимости от того, будет рожать женщина естественным образом или с помощью кесарева сечения.

Кроватка, пеленальный столик, стул для кормления будут стоить от 3 000 до 10 000 лир. Недешевые и коляски с автокреслами. Их стоимость колеблется в диапазоне от 3 000 до 10 000 лир.

Месяц посещения государственного детского сада обойдется в 65-100 лир без питания и 190-250 лир с питанием (стоимость зависит от возрастной группы).

В частном саду придется заплатить за год от 9 000 до 30 000 лир.

Обучение в государственной школе бесплатное. Но есть благотворительные взносы при вступлении (около 200 лир). Отдельно нужно платить за питание и транспорт.

Частные школы стоят от 7 000 лир за начальное обучение, средняя школа  от 16 000 лир, лицей  от 20 000 до 65 000 лир.

Конечно, установить точную сумму, которая будет необходима для воспитания ребенка, нереально. Все зависит от обстоятельств и расставленных приоритетов. Вывод: ребенок  это большая ответственность, в том числе и финансовая.

Турецкие родители тратят в месяц на ребенка 2 000 лир и больше / Фото Unsplash