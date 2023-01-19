Відтак, якщо ви опинилися в Польщі і у вас виникла потреба зняти готівку, то потрібно пам'ятати, що в кожному банкоматі є одноразовий мінімальний і максимальний ліміт з видачі купюр. Сума залежить від встановленого ліміту кредитної чи дебетової картки та емітента картки в банкоматі.
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Нумо розбиратися, скільки грошей можна зняти в банкоматах найпопулярніших банків Польщі.
Максимальний ліміт зняття готівки в Польщі
- PEKAO. Денний ліміт – 1000 злотих, місячний – 5000 злотих.
- PKO BP. Користувачі, які виводять гроші через BLIK, можуть зняти від 3000 до 20 000 злотих після збільшення ліміту.
- MBANK. Денний ліміт зняття готівки в банкоматі Mbank – 10 000 злотих. Це максимальна межа, яку не можна збільшити. Під час одноразової операції ця сума буде значно меншою – 4000 злотих.
- EURONET. Зараз мережа Euronet має єдиний ліміт зняття готівки в розмірі 800 злотих з усіх банкоматів і депозитних автоматів Euronet Polska з кожної картки. Обмеження також поширюється і на безконтактні транзакції та транзакції BLIK.
- MILLENIUM. Денний ліміт зняття готівки становить від 2 до 20 000 злотих.
- SANTANDER. Добовий ліміт зняття базується не лише на конкретній сумі, яка коливається від 2 до 15 тисяч злотих. Це також стосується кількості транзакцій – максимум 10 на день.
- ALIOR BANK. Сума може сягати аж до 25 000. Щоправда, після попередньої зміни ліміту. Для власників картки World Elite ліміт встановлений на позначці у 50 тисяч злотих.
- CREDIT AGRICOLE. Банк не встановлює верхнього ліміту. Клієнт сам встановлює місячний і денний ліміт. Зняття через код BLIK можливе на суму, що не перевищує 5 000 злотих.
- ING. Ліміт – 10 тисяч злотих на добу. Замовник не може його збільшити.
Який мінімум можна зняти в польських банкоматах
Santander Bank Polska – мінімум 10 злотих.
PKO BP – мінімум 20 злотих.
Euronet – 10 злотих або 20 злотих (залежно від розташування банкомата).
Bank Ochrony Środowiska – 10 або 20 злотих.
ING Bank Śląski – 10 або 20 злотих.