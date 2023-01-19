Відтак, якщо ви опинилися в Польщі і у вас виникла потреба зняти готівку, то потрібно пам'ятати, що в кожному банкоматі є одноразовий мінімальний і максимальний ліміт з видачі купюр. Сума залежить від встановленого ліміту кредитної чи дебетової картки та емітента картки в банкоматі.

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Нумо розбиратися, скільки грошей можна зняти в банкоматах найпопулярніших банків Польщі.

Максимальний ліміт зняття готівки в Польщі

PEKAO. Денний ліміт – 1000 злотих, місячний – 5000 злотих.

Денний ліміт – 1000 злотих, місячний – 5000 злотих. PKO BP. Користувачі, які виводять гроші через BLIK, можуть зняти від 3000 до 20 000 злотих після збільшення ліміту.

Користувачі, які виводять гроші через BLIK, можуть зняти від 3000 до 20 000 злотих після збільшення ліміту. MBANK. Денний ліміт зняття готівки в банкоматі Mbank – 10 000 злотих. Це максимальна межа, яку не можна збільшити. Під час одноразової операції ця сума буде значно меншою – 4000 злотих.

Денний ліміт зняття готівки в банкоматі Mbank – 10 000 злотих. Це максимальна межа, яку не можна збільшити. Під час одноразової операції ця сума буде значно меншою – 4000 злотих. EURONET. Зараз мережа Euronet має єдиний ліміт зняття готівки в розмірі 800 злотих з усіх банкоматів і депозитних автоматів Euronet Polska з кожної картки. Обмеження також поширюється і на безконтактні транзакції та транзакції BLIK.

Зараз мережа Euronet має єдиний ліміт зняття готівки в розмірі 800 злотих з усіх банкоматів і депозитних автоматів Euronet Polska з кожної картки. Обмеження також поширюється і на безконтактні транзакції та транзакції BLIK. MILLENIUM. Денний ліміт зняття готівки становить від 2 до 20 000 злотих.

Денний ліміт зняття готівки становить від 2 до 20 000 злотих. SANTANDER. Добовий ліміт зняття базується не лише на конкретній сумі, яка коливається від 2 до 15 тисяч злотих. Це також стосується кількості транзакцій – максимум 10 на день.

Добовий ліміт зняття базується не лише на конкретній сумі, яка коливається від 2 до 15 тисяч злотих. Це також стосується кількості транзакцій – максимум 10 на день. ALIOR BANK. Сума може сягати аж до 25 000. Щоправда, після попередньої зміни ліміту. Для власників картки World Elite ліміт встановлений на позначці у 50 тисяч злотих.

Сума може сягати аж до 25 000. Щоправда, після попередньої зміни ліміту. Для власників картки World Elite ліміт встановлений на позначці у 50 тисяч злотих. CREDIT AGRICOLE. Банк не встановлює верхнього ліміту. Клієнт сам встановлює місячний і денний ліміт. Зняття через код BLIK можливе на суму, що не перевищує 5 000 злотих.

Банк не встановлює верхнього ліміту. Клієнт сам встановлює місячний і денний ліміт. Зняття через код BLIK можливе на суму, що не перевищує 5 000 злотих. ING. Ліміт – 10 тисяч злотих на добу. Замовник не може його збільшити.

Який мінімум можна зняти в польських банкоматах

Santander Bank Polska – мінімум 10 злотих.

PKO BP – мінімум 20 злотих.

Euronet – 10 злотих або 20 злотих (залежно від розташування банкомата).

Bank Ochrony Środowiska – 10 або 20 злотих.

ING Bank Śląski – 10 або 20 злотих.