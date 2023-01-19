Следовательно, если вы оказались в Польше и у вас возникла необходимость снять наличные деньги, то нужно помнить, что в каждом банкомате есть одноразовый минимальный и максимальный предел по выдаче купюр. Сумма зависит от установленного лимита кредитной или дебетовой карты и эмитента карты в банкомате.
Читайте также Инфляция в Польше: 11 изменений 2023 года, которые приведут к росту цен в Варшаве
Давайте разбираться, сколько денег можно снять в банкоматах самых популярных банков Польши.
Максимальный лимит снятия наличных в Польше
- PEKAO. Дневной лимит – 1000 злотых, месячный – 5000 злотых.
- PKO ВР. Пользователи, выводящие деньги через BLIK, могут снять от 3000 до 20000 злотых после увеличения лимита.
- MBANK. Дневной лимит снятия наличных в банкомате Mbank – 10 000 злотых. Это максимальный предел, который нельзя увеличить. Во время одноразовой операции эта сумма будет значительно меньше – 4000 злотых.
- EURONET. Сейчас сеть Euronet имеет единый лимит снятия наличных в размере 800 злотых со всех банкоматов и депозитных автоматов Euronet Polska с каждой карты. Ограничения также распространяются и на бесконтактные транзакции и транзакции BLIK.
- MILLENIUM. Дневной лимит снятия наличных составляет от 2 до 20 000 злотых.
- SANTANDER. Суточный предел снятия базируется не только на конкретной сумме, которая колеблется от 2 до 15 тысяч злотых. Это также касается количества транзакций – максимум 10 в день.
- ALIOR BANK. Сумма может достигать до 25 000. Правда, после предварительной смены лимита. Для владельцев карты World Elite лимит установлен на отметке в 50 тысяч злотых.
- CREDIT AGRICOLE. Банк не устанавливает верхний лимит. Клиент сам устанавливает месячный и дневной предел. Снятие через код BLIK возможно на сумму не более 5 000 злотых.
- ING. Лимит – 10 тысяч злотых в сутки. Заказчик не может его увеличить.
Какой минимум можно снять в польских банкоматах
Santander Bank Polska – минимум 10 злотых.
PKO BP – минимум 20 злотых.
Euronet – 10 злотых или 20 злотых (в зависимости от расположения банкомата).
Bank Ochrony Środowiska – 10 или 20 злотых.
ING Bank Śląski – 10 или 20 злотых.