Скільки днів треба працювати в Польщі, щоб купити новий iPhone

Позаду одна з найважливіших подій для шанувальників Apple – прем'єра нових iPhone 14. Цього року ціни на "яблучні" телефони вражають, тож команда Picodi вирішила перевірити, скільки потрібно працювати в різних країнах світу, аби купити iPhone 14 Pro.

У рейтингу фахівців Picodi опинилася і Польща. Так, згідно з розрахунками, середньостатистичний поляк, щоб купити свіжо представлений iPhone 14 Pro, повинен працювати 27,6 дня.

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У Польщів базовій комплектації (128 GB) становить, а– 6777 злотих брутто ().

Таким чином, середньостатистичний мешканець Польщі має працювати майже 28 днів, щоб зібрати гроші на покупку новенького iPhone 14 Pro. І це за умови, що відкладатиме всі зароблені гроші.

Крім цього, відповідно до рейтингу, найбільше треба працювати туркам – майже 147 днів. А найшвидше на iPhone 14 Pro можуть заробити жителі Швейцарії – усього за 4,6 робочого дня.

Індекс iPhone 2022: повний рейтинг



Індекс iPhone 2022 / Фото Picodi