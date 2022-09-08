В рейтинге специалистов Picodi оказалась и Польша. Так, согласно расчетам, среднестатистический поляк, чтобы купить свежо представленный iPhone 14 Pro, должен работать 27,6 дня.

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К слову! В Польше стоимость iPhone 14 Pro в базовой комплектации (128 GB) составляет 6499 злотых , а средняя зарплата – 6777 злотых брутто ( 4950 злотых "чистыми" ).

Таким образом, среднестатистический житель Польши должен работать почти 28 дней, чтобы собрать деньги на покупку нового iPhone 14 Pro. И это при условии, что будет откладывать все заработанные деньги.

Кроме этого, согласно рейтингу, больше всего нужно работать туркам – почти 147 дней. А быстрее всего на iPhone 14 Pro могут заработать жители Швейцарии – всего за 4,6 рабочего дня.

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