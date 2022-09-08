У рейтингу фахівців Picodi опинилася і Польща. Так, згідно з розрахунками, середньостатистичний поляк, щоб купити свіжо представлений iPhone 14 Pro, повинен працювати 27,6 дня.

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До слова! У Польщі вартість iPhone 14 Pro в базовій комплектації (128 GB) становить 6499 злотих, а середня зарплата – 6777 злотих брутто ( 4950 злотих "чистими").

Таким чином, середньостатистичний мешканець Польщі має працювати майже 28 днів, щоб зібрати гроші на покупку новенького iPhone 14 Pro. І це за умови, що відкладатиме всі зароблені гроші.

Крім цього, відповідно до рейтингу, найбільше треба працювати туркам – майже 147 днів. А найшвидше на iPhone 14 Pro можуть заробити жителі Швейцарії – усього за 4,6 робочого дня.

Індекс iPhone 2022: повний рейтинг



Індекс iPhone 2022 / Фото Picodi