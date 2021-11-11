Из-за географического положения Испании и жаркого климата, работа в этой стране имеет определенные отличия.

Важно Не Польшей одной: как меняются тренды трудовой миграции среди украинцев

Ни для кого не секрет, что образ жизни любого народа напрямую связан с климатическими особенностями в месте его обитания. Именно из-за жаркого климата, беспощадно палящего солнца и горячих ветров и возникло в Испании такое явление как сиеста.

Несколько часовая сиеста

Сиеста – это не что иное, как обеденный перерыв, предполагающий послеобеденный отдых. Природа наградила Испанию такой жгучей жарой, что любой труд в послеобеденное время становится просто невозможным. Согласитесь, что собирать апельсины, работать в саду или обрабатывать посевы при температуре воздуха выше +40 градусов в тени не только не продуктивно, но и опасно для жизни.

Именно поэтому в часы, когда солнце припекает особенно яростно, местные жители прибегают к отдыху за плотно закрытыми дверями и опущенными шторами, чтобы вечером снова приступить к работе. Сиеста есть практически во всех регионах Испании. Обычно она проходит с 14:00 до 17:00. В это время кофейни, магазины и даже банки и государственные учреждения закрываются.

Обратите внимание! Иностранные компании, имеющие свои офисы в Испании, не обязаны придерживаться этой практики. В больших городах также постепенно отказываются от сиесты (или по крайней мере сокращают ее продолжительность).

14 зарплат в год

Испанские работодатели иногда выплачивают своим работникам не 12, а 14 зарплат. Это происходит дважды в год:

в декабре перед праздниками,

в июле, потому что это период отпусков.

Но, к сожалению, такая практика распространена не всюду. К тому же нет никаких законодательных оснований потребовать от работодателя 2 дополнительных зарплаты. Проще говоря, 14 зарплат в год – это не обязанность, а только решение работодателя.

К слову, минимальная заработная плата в Испании составляет 1108 евро брутто, то есть без вычета налогов и удержаний. Если перевести это в гривне, мы получим около 33500 гривен. Заработок в этой стране не следует сравнивать с заработками в Германии, Нидерландах или странах Скандинавии. Но все равно мы говорим о гораздо более высоких зарплатах чем в Украине.