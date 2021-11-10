Ким можна працювати у темпераментній Іспанії та як зарплати у цій країні відрізняються від вітчизняних –читайте далі.
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Іспанія вважається одним з найпопулярніших туристичних напрямків серед наших співвітчизників. Відсоток економічних мігрантів з України набагато менший. Попри це, Іспанія може запропонувати трудовим мігрантам різноманіття сезонної роботи та конкурентноспроможні зарплати.
Ким можна працювати в Іспанії
Через те, що частина Іспанії розташована на Середземному морі та в Атлантичному океані, знайти роботу в цих районах набагато легше. Якраз там розташовані найпопулярніші іспанські курорти, що автоматично збільшує попит на сезонних працівників у готелях та ресторанах.
Для такого виду роботи в прибережній частині Іспанії знання іспанської мови не потрібно, оскільки ми зазвичай маємо справу з іноземними туристами. Найлегше знайти роботу у:
- Валенсії;
- Малазі;
- Аліканте;
- Коста Бланка;
- на Канарських островах.
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Також можна легко знайти роботу в міжсезоння або на постійній основі, серед іншого, у Барселоні, Мадриді чи Більбао. У цьому випадку ми повинні враховувати посилення конкуренції на ринку праці та усвідомлювати, що без знання іспанської мови ризик залишитись безробітним досить високий.
Серед професій, які мають попит серед іноземних працівників, є:
- будівельник;
- офіціант;
- доглядальник за людьми похилого віку (дітьми);
- робота на складі;
- робота на збиранні врожаю;
- робота на виробництві.
Скільки заробляють в Іспанії
Мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1108 євро брутто, тобто без вирахування податків та утримань. Якщо перевести це у гривні, ми отримаємо приблизно 33500 гривень. Заробіток у цій країні не слід порівнювати з заробітками у Німеччині, Нідерландах чи країнах Скандинавії. Але все одно ми говоримо про набагато вищі зарплати ніж в Україні.
Скільки заробляють трудові мігранти в Іспанії / Фото Europa jobs
Додамо, що наведені суми є дуже приблизними, адже реальна зарплата залежить від сезону, міста, регіону або навіть роботодавця.