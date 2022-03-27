Ситуація на західних пунктах пропуску: скільки українців перетнули кордон за минулу добу

Йде п'ятий тиждень, як громадяни України продовжують виїжджати у країни Європи, рятуючись від війни. Про обстановку на західному кордоні розповіли у Держприкордонслужбі.

Зокрема, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон навели дані за добу 26 березня.

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Перетин кордону 26 березня у цифрах

Впродовж 31 дня війни кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та понад 16 тисяч автівок.

26 березня Україну покинуло майже 50 тисяч осіб. 30 тисяч з них виїхали до Польщі.

До України за минулу добу прибули 27 тисяч осіб. Понад 22 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

26 березня на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

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Для перетину кордону з країнами ЄС обирайте пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова – вони зазвичай найменш завантажені.