Зокрема, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон навели дані за добу 26 березня.
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Перетин кордону 26 березня у цифрах
- Впродовж 31 дня війни кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та понад 16 тисяч автівок.
- 26 березня Україну покинуло майже 50 тисяч осіб. 30 тисяч з них виїхали до Польщі.
- До України за минулу добу прибули 27 тисяч осіб. Понад 22 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.
- 26 березня на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
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