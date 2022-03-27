В частности, в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница привели данные за сутки 26 марта.
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Пересечение границы 26 марта в цифрах
- В течение 31 дня войны границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и более 16 тысяч автомобилей.
- 26 марта Украину покинуло около 50 тысяч человек. 30 тысяч из них уехали в Польшу.
- В Украину за минувшие сутки прибыли 27 тысяч человек. Более 22 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, готовые защищать Родину с оружием в руках.
- 26 марта на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.
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