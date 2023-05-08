Одне з міст на Сицилії заплатить 5 000 євро тим, хто туди переїде: які умови

8 травня 2023, 12:15
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Джерело:

Euronews

Сицилія, найбільший острів Італії, випромінює приємне життя сонячних морських днів і розкішної їжі. І тепер ще одне маленьке містечко втілює мрію тисяч осіб про життя там.

Сицилійське місто платитиме новим жителям 5 000 євро

Так, місто Петралія-Сопрана, розташоване на південний схід від столиці Палермо, пропонує грошові стимули для нових мешканців. Місцева влада заплатить 5 000 євро тим, хто туди переїде, але є умови.

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Щоб мати право на отримання гранту, учасники також повинні придбати – і, якщо необхідно, відреставрувати – власність у муніципалітеті.

Міська рада сподівається, що ця схема сприятиме зменшенню населення та відродить нежилі будинки. Десятиліттями місцеве населення переїжджало у більші місця. Зараз у Петралії-Сопрані мешкає всього близько 3 000 осіб.

Як подати заявку?

Подати заявку на грант можна до 10 травня 2023 року. Щоб це зробити, потрібно сконтактувати безпосередньо з міською радою. Але 5 000 євро, які отримають експати – це разова фінансова допомога на те, щоб придбати житло.

Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших сіл Італії

Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок на Сицилії з вузькими вуличками та старовинними кам'яними будинками. Воно розташоване на високому хребті, звідки відкривається неймовірний краєвид на долину внизу.

З вузьких вулиць, що петляють повз середньовічні кам'яні будівлі, жителі можуть бачити проблиски туманної долини внизу та аж до димової гори Етна. 

Мальовничі краєвиди Петралії-Сопрани / Фото cefalu.it​

Головну площу обрамляє витончена ренесансна аркада собору, який, ймовірно, спочатку був мечеттю в 10 столітті, коли араби населяли територію. Норманська дзвіниця все ще демонструє візантійсько-арабські прикраси.

Життя в Петралія-Сопрана спокійне, за винятком численних місцевих свят, як-от дні святих, карнавали та фестивалі їжі.

Автор: Марта Касіянчук