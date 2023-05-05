Тому на найпопулярніших туристичних напрямках очікується небувалий ажіотаж. Так, видання Travel Off Path визначило сім популярних туристичних напрямків, яких слід уникати влітку 2023 року через надмірний туризм.

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Цей прекрасний грецький острів дедалі частіше характеризують як переоцінений напрямок, головним чином тому, що він здається занадто туристичним. Так, заходи сонця та знамениті білі будиночки тут чудові, але довго стояти в черзі, щоб помилуватися краєвидом або зробити гарну фотографію, може бути виснажливим.

Барселона, Іспанія

У столиці Каталонії є все: красиві історичні будівлі, дивовижні сучасні споруди, чудові пляжі, приємні розваги на свіжому повітрі, смачна їжа, відмінні бари і ресторани... і натовпи туристів. Очікується, що це іспанське місто буде дуже завантаженим цього літа.

Барселона увійшла у перелік найбільш переповнених локацій / Фото UnSplash

Амальфітанське узбережжя, Італія

Узбережжя Амальфі чудове: дивовижні краєвиди на узбережжя та чарівні міста роблять його місцем мрії, але воно дуже перевантажене. Перлиною узбережжя є рибальське село Позітано, яке зі схилів гір у вигляді терас спускається до моря.

Венеція, Італія

Попри те, що торік влада Венеції запровадила плату за в'їзд в місто для туристів, щоб уникнути надмірного туризму та підтримати економіку, це знакове місце, ймовірно, все одно буде дуже людним цього літа.

Гаваї, США

Багато мандрівників вважають Гаваї раєм Сполучених Штатів. Дивовижні пляжі, природа і розваги роблять його ідеальним місцем для літнього відпочинку. Цього літа Hawaiian Airlines додала більше маршрутів з великих міст США, оскільки популярність цього напрямку продовжує зростати.

Але мандрівники повинні знати, що через велике скупчення людей і роздуми про способи захисту навколишнього середовища тут діють нові правила: вхід до багатьох з популярних локацій може бути платним або обмеженим за кількістю відвідувачів.

Гаваї – на 5 місці у рейтингу найбільш переповнених локацій / Фото UnSplash

Стамбул, Туреччина

Згідно з недавнім дослідженням найкращих європейських міст для американських мандрівників цього літа, це місто продемонструвало збільшення кількості бронювань на 183% в порівнянні з минулим роком. Очікується, що Туреччина буде більш завантаженою, ніж будь-коли, і Стамбул буде в центрі уваги, оскільки це місце номер один для іноземців.

Кіото і Токіо, Японія

Мандрівники злітаються в Японію в цьому році, як бджоли на мед. Її цікава культура, красиві пейзажі, смачна їжа і дивовижні будівлі, храми і пам'ятники привертають увагу багатьох мандрівників.

Цікаво: сервіс Comparethemarket проаналізував, що туристи найчастіше шукали в Google і тегали в Instagram цього року. За результатами склали рейтинг найпопулярніших пам'яток у 2023-му.