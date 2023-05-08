Сицилийский город будет платить новым жителям 5 000 евро
Так, город Петралия-Сопрана, расположенный юго-восточнее столицы Палермо, предлагает денежные стимулы для новых жителей. Местные власти заплатят 5 000 евро тем, кто туда переедет, но есть условия.
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Чтобы иметь право на получение гранта, участники также должны приобрести – и, если нужно, отреставрировать – собственность в муниципалитете.
Городской совет надеется, что эта схема будет способствовать уменьшению населения и возродит нежилые дома. Десятилетиями местное население переезжало в большие места. Сейчас в Петралии-Сопране проживает всего около 3 000 человек.
Как подать заявку?
Подать заявку на грант можно до 10 мая 2023 года. Чтобы это сделать, нужно связаться непосредственно с городским советом. Но 5 000 евро, которые получат экспаты, – это разовая финансовая помощь на то, чтобы приобрести жилье.
Петралия-Сопрана считается одним из самых красивых деревень Италии
Петралия-Сопрана считается одним из красивейших городков на Сицилии с узкими улочками и старинными каменными домами. Оно расположено на высоком хребте, откуда открывается невероятный вид на долину внизу.
С узких улиц, петляющих мимо средневековых каменных зданий, жители могут видеть проблески туманной долины внизу и до дымовой горы Этна.
Живописные пейзажи Петралии-Сопраны / Фото cefalu.it
Главную площадь обрамляет изящная ренессансная аркада собора, который, вероятно, поначалу был мечетью в 10 веке, когда арабы населяли территорию. Норманская колокольня все еще демонстрирует византийско-арабские украшения.
Жизнь у Петралия-Сопрана спокойна, за исключением многочисленных местных праздников, таких как дни святых, карнавалы и фестивали еды.