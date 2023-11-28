В аеропорту Сінгапуру тестують перевірки з використанням штучного інтелекту: як це відбувається

Сінгапурський аеропорт Чангі тестує систему на основі штучного інтелекту (AI). Це потенційно може вдвічі скоротити час, витрачений на перевірку безпеки пасажирів.

Поки що результати показують, що AI працює краще, ніж люди. Розповідаємо, як проходить цей процес перевірки для пасажирів.

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У сінгапурському аеропорту Чангі тестують перевірки з AI

Штучний інтелект впровадили у систему перевірки безпеки. Він переглядає та інтерпретує зображення з рентгенівських апаратів, які перевіряють ручну поклажу біля виходу на посадку.

Це зменшує час, необхідний для обробки цих зображень. До того ж такі технології знижують ймовірність людської помилки.

Перші результати показують, що нова система працює так само добре, або навіть краще, ніж засоби перевірки безпеки людини, позначаючи деякі заборонені предмети,

– йдеться у звіті.

Якщо тести пройдуть добре, AI впроваджуватимуть і на інших процесах – чекіні, стійках здачі багажу та посадці в літак. Мета – повністю автоматизувати перевірки та спростити подорожі.

Сінгапурський аеропорт Чангі / Фото Unsplash

ШІ зробить німецькі поїзди пунктуальнішими

У Німеччині проводять випробування щодо впровадження штучного інтелекту в управління залізничним транспортом. Примітно, що система продемонструвала перспективні результати.

Ці інструменти успішно зменшили затримки, що призвело до значної економії 58 000 хвилин. Тож німецькі потяги стануть пунктуальнішими.