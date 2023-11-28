Пока результаты показывают, что AI работает лучше, чем люди. Рассказываем, как проходит процесс проверки для пассажиров.

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В сингапурском аэропорту Чанги тестируют проверки по AI

Искусственный интеллект был внедрен в систему проверки безопасности. Он просматривает и интерпретирует изображения с рентгеновских аппаратов, проверяющих ручную кладь у выхода на посадку.

Это уменьшает время, необходимое для обработки этих изображений. К тому же, такие технологии снижают вероятность человеческой ошибки.

Первые результаты показывают, что новая система работает так же хорошо или даже лучше, чем средства проверки безопасности человека, обозначая некоторые запрещенные предметы,

– говорится в отчете.

Если тесты пройдут хорошо, AI будут внедряться и на других процессах – чекине, стойках сдачи багажа и посадке в самолет. Цель – полностью автоматизировать проверки и упростить поездки.

Сингапурский аэропорт Чанги / Фото Unsplash

ИИ сделает немецкие поезда более пунктуальными

В Германии проводят испытания по внедрение искусственного интеллекта в управление железнодорожным транспортом. Примечательно, что система показала перспективные результаты.

Эти инструменты успешно снизили задержки, что привело к значительной экономии 58 000 минут. Поэтому немецкие поезда станут более пунктуальными.