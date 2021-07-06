Сім'ї з дітьми в Іспанії бідніші, ніж сім'ї без дітей. Для молодих сімей ця фінансова різниця є особливо відчутною.

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Бідність молодих сімей

Серед молодих батьків у віці 18 – 39 років одна третина (34%) перебуває під загрозою злиднів згідно з дослідженнями Національного статистичного інституту (INE).

У сім'ях з двома молодими батьками дохід становить половину середнього показника у країні – приблизно 12 тисяч євро нетто за рік. Для одиноких матерів цей показник складає 5 – 6 тисяч євро нетто за рік.

52% іспанських дітей не відвідують дитячі садки через брак коштів. Для порівняння, в ЄС середній показник становить 16%.

Хоча школа є безкоштовною, все ж для 30% жителів було важко покривати поточні витрати, які виникають у навчальні роки.

Складні умови для матерів, що працюють

Ще одна проблема, яка турбує молоді сім'ї в Іспанії – нестабільний ринок праці. Труднощі виникають які із працевлаштуванням, так і з поєднанням роботи й виховання дітей. Більш ніж половина молодих сімей через це змушені залучати до догляду за дітьми своїх батьків та інших родичів.

Під час пошуків роботи 45% жінок до 40 років вважають найважливішим критерієм можливість балансу між роботою та вихованням дітей. 25% назвали головною умовою достатній рівень оплати праці. І лише для 9% найважливішою є цікавість роботи.

Фактично це означає, що жінкам в Іспанії часто доводиться жертвувати чимось: або кар'єрою, або часом, присвяченим дитині. Несприятливі умови для поєднання цих двох важливих складових життя впливають на те, що все менше жінок планують вагітність у молодому віці.

Тож Іспанія є однією з країн з найнижчим (після Мальти) коефіцієнтом народжуваності в ЄС – 1,2 дитини на жінку, тоді як середній показник в ЄС становить 1,6. В середньому першу дитину іспанки народжують після 31 року, що перевищує середнє значення для більшості європейських країн.