Семьи с детьми в Испании беднее, чем семьи без детей. Для молодых семей эта финансовая разница особенно ощутима.

Интересно Четверо друзей-мигрантов и желание глобальных перемен: как рождаются международные компании

Бедность молодых семей

Среди молодых родителей в возрасте 18 – 39 лет одна треть (34%) находится под угрозой нищеты согласно исследованиям Национального статистического института (INE).

В семьях с двумя молодыми родителями доход составляет половину среднего показателя в стране – примерно 12 тысяч евро нетто в год. Для одиноких матерей этот показатель составляет 5 – 6 тысяч евро нетто в год.

52% испанских детей не посещают детские сады из-за нехватки средств. Для сравнения, в ЕС средний показатель составляет 16%.

Хотя школа является бесплатной, все же 30% жителей трудно покрывать текущие расходы, возникающие в учебные год ы .

Сложные условия для работающих матерей

Еще одна проблема, которая беспокоит молодые семьи в Испании – нестабильный рынок труда. Трудности возникают как с трудоустройством, так и с сочетанием работы и воспитания детей . Более половины молодых семей из-за этого вынуждены привлекать к уходу за детьми своих родителей и других родственников.

Во время поисков работы 45% женщин до 40 лет считают наиболее важным критерием возможность баланса между работой и воспитанием детей. 25% назвали главным условием достаточный уровень оплаты труда. И только для 9% важнейшим является интерес к работе.

Фактически это означает, что женщинам в Испании часто приходится жертвовать чем-то: или карьерой, или временем, посвященным ребенку. Неблагоприятные условия для совмещения этих двух важных составляющих жизни влияют на то, что все меньше женщин планируют беременность в молодом возрасте.

Поэтому Испания является одной из стран с самым низким (после Мальты) коэффициентом рождаемости в ЕС – 1,2 ребенка на женщину, тогда как средний показатель в ЕС составляет 1,6. В среднем первого ребенка испанки рожают после 31 года, что превышает среднее значение для большинства европейских стран.