Те, що в українській мові звучить як нецензурщина, може щоденно вживатись за кордоном у побуті, школах та навіть у наукових роботах. Закордон 24 пропонує вашій увазі добірку кумедних міжмовних омонімів.
Цікаво Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі
Чеська
- Herna – більярд (заклад);
- Rvačka – бійка;
- Úroda – врожай;
- Pádlo – весло.
Угорська
- Magát hogy hivnak? – Як вас звати?;
- Pereibar – забороняти;
- Ebeniste – столяр по червоному дереву;
- Ebedelni – обідати;
- Eber – чуйний.
Італійська
- Figlio perduto – загублений син;
- Ebbene – отже;
- Babbo Natale – дід Мороз.
Іспанська
- Huerta – город;
- Huesos – кістки;
- Sobaco – пахва;
- Dura – твердий;
- Manddar – відсилати.
Естонська
- Siiski – однак;
- Mudilane – малюк;
- Pisike – маленький;
- Lohakas – халтурний;
- Joobnud – п'яний;
- Mudima – м'яти (щось).
Шведська
- Jobbar – працювати;
- Pipa – курити або пищати;
- Kaka – тістечко;
- Gnida – витирати.
Фінська
- Sukka – шкарпетка;
- Lohi – лосось;
- Huivi – хустинка;
- Huulipuna – губна помада;
- Suklaa – шоколад.