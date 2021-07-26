Те, що в українській мові звучить як нецензурщина, може щоденно вживатись за кордоном у побуті, школах та навіть у наукових роботах. Закордон 24 пропонує вашій увазі добірку кумедних міжмовних омонімів.

Цікаво Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Чеська

Herna – більярд (заклад);

Rvačka – бійка;

Úroda – врожай;

Pádlo – весло.

Угорська

Magát hogy hivnak? – Як вас звати?;

Pereibar – забороняти;

Ebeniste – столяр по червоному дереву;

Ebedelni – обідати;

Eber – чуйний.

Італійська

Figlio perduto – загублений син;

Ebbene – отже;

Babbo Natale – дід Мороз.

Іспанська

Huerta – город;

Huesos – кістки;

Sobaco – пахва;

Dura – твердий;

Manddar – відсилати.

Естонська

Siiski – однак;

Mudilane – малюк;

Pisike – маленький;

Lohakas – халтурний;

Joobnud – п'яний;

Mudima – м'яти (щось).

Шведська

Jobbar – працювати;

Pipa – курити або пищати;

Kaka – тістечко;

Gnida – витирати.

Фінська